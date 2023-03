I ragazzi vanno a scuola di finanza Per gestire consapevolmente i soldi

"Gestisci il tuo denaro, semina il tuo futuro" è il tema dell’edizione 2023 della Global Money Week, evento annuale promosso dall’Ocse con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza di acquisire conoscenze, abilità e comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie consapevoli. A Pontremoli l’appuntamento è in programma per venerdì 24 alle 17.30 al Teatro della Rosa, dove istituti di credito ed esperti si sono dati appuntamento per sensibilizzare i ragazzi sul tema. Un obiettivo che l’amministrazione comunale ha voluto perseguire aderendo all’invito del Comitato organizzatore che ha accolto la candidatura all’interno del calendario nazionale dando vita a questo evento, rivolto a studenti universitari, ma non solo. Tutta la cittadinanza, gli appassionati della materia, sono chiamati a prendervi parte per dare vita ad un pomeriggio che sia il più formativo ed attuale possibile.

La tematica di questa edizione infatti, ha lo scopo di collegare la pianificazione delle proprie finanze con il proprio futuro, anche in relazione ai temi della sostenibilità ambientale. Tale incontro sarà finalizzato alla possibilità di fare domande di carattere macro-economico ai rappresentanti degli Istituto di Credito Crédit Agricole Italia S.p.A., BPer Banca S.p.A., Fideuram S.p.A. e di confrontarsi direttamente con le funzioni della gestione del personale per una sbirciata concreta al mondo del lavoro, grazie anche alla consegna del proprio curriculum direttamente nelle mani degli HR manager.

Sarà messa in campo anche un’importante collaborazione con l’ Università di Pisa, che presenzierà all’incontro con il delegato per i rapporti con il territorio Marco Macchia e Maria Cristina Quirici, presidente del corso di laurea in "Banca, finanza e mercati finanziari" del Dipartimento di Economia e Management. L’invito a partecipare è rivolto anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che si vedranno rilasciare al termine dell’incontro un attestato che certificherà 3h di alternanza scuola-lavoro.

Condivide l’evento e lo sostiene l’Ufficio Scolastico Territoriale IX Lucca e Massa Carrara, che sarà presente con Vincenzo Genovese, referente per i progetti nazionali. Dalle 9 alle 22 del 18 e 21 marzo sarà attiva la piattaforma "pigeonhole.at" (enter passcode: ) a cui collegarsi per far pervenire domande e chiedere informazioni. A seguire un aperitivo realizzato dagli studenti del Pacinotti Belmesseri ad indirizzo Alberghiero.

Natalino Benacci