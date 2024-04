I quadri di Dante Pierini dedicati ai cantanti nelle sale restaurate

Inaugurata la mostra di Dante Pierini, curata della Pro-loco ‘la Quercia D’Oro’ nelle sale del borgo restaurate per promuovere esposizioni durante l’anno. Pierini, è originario di Quercia, ed è orgoglioso di esporre nel suo paese. La mostra ‘La poesia nella canzone italiana’ sarà visitabile fino al 13 maggio. "Sono dipinti a olio – spiega l’artista –, omaggi a Zucchero, Branduardi, Battiato, Minghi, Ruggeri, Zero, Mango, Facchinetti, Dalla, Bennato e alla ‘mia’ Giuni Russo. Mancano molti cantautori, ma ci vuole tempo". L’esposizione ha il patrocinio del Premio Lunezia e l’artista con le Cantine Bosoni ha dato vita all’etichetta ‘Note Divinae’, dedicata alla canzone italiana. La mostra è visitabile il sabato e la domenica (ore 15-18) o in altri giorni telefonando al n. 3332057679.

All’inaugurazione anche l’amico Annibale Giannarelli, vincitore di The voice senior, lo storico dell’arte Davide Pugnana e Fabrizio Rosi. "Sulla tela fatta di uomini, piante, animali – dice Rosi – i suoni colorano la vita, rivelando un caleidoscopio di emozioni dove abita la parola che risuona ed esprime il senso del vissuto quando si fa poesia. Nel gioco di rimandi tra testo, contesto e colori prende forma l’opera di Dante Pierini che esprime bene la sintesi cercata, voluta, desiderata per rendere omaggio alla parola che si fa canzone. La sua pittura rivela in modo essenziale, attraverso pochi, significativi elementi, il musicista, una pittura di simboli che costituiscono una sorta di segnavia per giungere nell’immediatezza al cantautore".