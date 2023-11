I proprietari di terreni obbligati a eliminare i pericoli per le strade

I proprietari o conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade comunali di Pontremoli devono provvedere a potare siepi e piante in modo da non provocare danni o restringimenti, a tagliare i rami che si protendono oltre il confine e che potrebbero compromettere la leggibilità della segnaletica. E’ quanto prevede l’ordinanza del dirigente responsabile dell’Ufficio tecnico comunale. Il provvedimento prevede che, in caso di inottemperanza da parte dei proprietari dei terreni, al termine fissato di 40 giorni l’amministrazione comunale possa provvedere direttamente affidando il taglio ad operatori economici abilitati con l’addebito delle relative spese a carico dei soggetti obbligati inaadempienti oppure utilizzando per equivalente i materiali legnosi residuo dei tagli.