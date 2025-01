I progetti delle Pro loco

Le Pro loco dei paesi a monte puntano a organizzare un coordinamento tra le varie realtà montana per un calendario di eventi che vada ad amplificare le caratteristiche di ogni paese. "Pertanto - spiegano dalle Pro loco - abbiamo in programma di fare un incontro con l’amministrazione, per consolidare la collaborazione con palazzo civico, finalizzata ai progetti per il nuovo anno. Abbiamo diverse idee percorribili e vorremmo gettare la basi per la loro concretizzazione. Il tutto è mirato ad una valorizzazione del territorio dei paesi a monte".