I profumi del marmo a Dubai. La celebre griffe in vendita per i passeggeri della Emirate

I ‘Profumi del marmo’ volano ad alta quota con la compagnia aerea Emirate Airlines. L’Arabescato della maison di profumi di lusso di Carrara sarà venduto a bordo in business e first class nelle rotte per Dubai, meta di paperoni da tutto il mondo. Un’occasione promozionale non solo per la maison apuana ma anche per il marmo di Carrara di cui sono fatti molti tappi della linea di profumi come per esempio Calacatta, Bianco Carrara e Statuario. Un progetto, quello dei ‘Profumi del Marmo sull’Emirate Airlines, nato grazie alla partnership con la ‘Blue Vision C&G’, società specializzata nella distribuzione in esclusiva di fragranze selettive in Italia e all’estero, che con questa operazione ha raggiunto un grande obiettivo commerciale con la compagnia area di bandiera degli Emirati Arabi, con base a Dubai.

Una compagnia con una flotta di aerei tra i più giovani del mondo, formata interamente da A380 e Boeing 777 con oltre 150 destinazioni in tutto il mondo. Emirates è stata la prima compagnia aerea al mondo ad installare video individuali nelle poltrone di tutte le classi di viaggio a bordo dell’intera flotta. Mentre i Profumi del Marmo sono nati dalla felice intuizione di Sara Vannucci, che ha pensato di associare il materiale nobile della sua terra, il marmo di Carrara, ad alcune fragranze che riescono ad evocare ricordi ed emozioni legati ai luoghi d’origine.

Le varie essenze con le loro differenti caratteristiche sono portatrici di un proprio significato e insieme creano un percorso attraverso le terre del marmo, la sua lavorazione e il saper fare artigianale. Non solo: le fragranze di questa eccellenza del Made in Italy sono create da uno dei migliori nasi italiani, Arturetto Landi (nella foto con Sara Vannucci) .

"Per noi è un onore aver portato il nostro Arabescato sulla prestigiosa compagnia aerea Emirates Airlaines – commentano dalla maison profumiera –, e siamo orgogliosi di portare in alto il nome di Carrara e del suo marmo. Ringraziamo tutto lo staff di Emirates Airlines a Dubai, la Blue Vision C&G e il suo staff commerciale per avere consentito a i Profumi del Marmo di volare ad alta quota". Un ottimo biglietto da visita per far conoscere il nostro marmo e le sue applicazioni diverse a tutto il mondo, in particolare ai progettisti degli Emirati".

Alessandra Poggi