I premiati della lirica . Giovani talenti alla ribalta

Si è conclusa la terza edizione di ’Marmo all’opera. Il concorso lirico organizzato dal circolo degli amici della Lirica ’Angelo Mercuriali’ ha decretato vincitotre di quest’anno il tenore Lorenzo Martelli. A lui è andato il premio di 5mila euro della Fondazione ’Vando D’Angiolo’. Il secondo premio, di 2500 euro offerte dal Gruppo consorti del Rotary Carrara e Massa, è andato a Viola Sofia Nisio. Il terzo posto (con un premio da 1200 euro offerto dalla Fondazione ’Per Valentina’) è andato al soprano

Anna Grotto. Premio del pubblico per il cantante più votato, è andato a Lorenzo Martelli con 500 euro offerte dal circolo carrarese degli Amici della lirica.

La giuria, come sempre presieduta dal celebre soprano Giovanna Casolla, premio oscar della lirica alla carriera ‘International Opera Award’, è composta da Sergio Bologna, Renato Bonajuto, Carlo Antoni De Lucia, Elena Gajbach, Carlo Menconi. Adriana Molina, Franco Moretti, Claudio Orazi, Daniele Piscopio, Adalberto Ruggeri, Daniela Traldi, Abigeila Voshtina, Nicola Mijailovic. Per i vincitori, oltre ai premi, la possibilità di partecipare alla prestigiosa masterclass con Giovanna Casolla e Sergio Bologna. Occasione per arricchire la propria formazione e favorire l’emergere di nuovi talenti del panorama lirico: il vero obiettivo che il concorso si pone annualmente.

Dopo il concerto dei vincitori di domenica scorsa, sabato alle 21 al Teatro Animosi appuntamento con l’opera di Gioachino Rossini ’La cambiale di matrimonio’, realizzata in collaborazione con l’Accademia di belle arti. L’opera sarà affidata alla regia di Daniele Piscopo, alla preparazione vocale di Sergio Bologna e alla supervisione musicale di Daniele Agiman. Direttore Davide Girolimetto e Arturo Del Bo, scenografia Riccardo Roggiani, assistente alla regia Giulia Bonuccelli, Orchestra dei musici di Parma. Il cast: Omar Cepparoli, Maria Rita Combatelli, Seyoung Kang, Luigi Coffa, Jorge Eleazar, Alvarez Mora, Giulio Alessandro Bocchi, Camilla Carol Farias.