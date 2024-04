I pregiudizi di genere sono difficili da sradicare

Spesso tendiamo ad avere più stereotipi e pregiudizi nei confronti delle donne rispetto agli uomini, perché questo risiede nella nostra cultura sin dai tempi più antichi. Già nel mondo classico, le donne avevano il ruolo di badare ai figli e alla casa. Uno stereotipo recente, che si sviluppa dagli anni ’50, è di associare alle donne il colore rosa. Precedentemente era indossato dai maschi perché è una sfumatura del rosso, il colore che contraddistingue il sangue e i guerrieri. Invece le donne vestivano di blu perché rappresentava il velo della Vergine Maria. Fin da piccoli i maschi vengono educati a giocare con le macchinine piuttosto che con giochi femminili e viene “suggerito” loro che alcune attività non siano adatte alle donne, la società altrimenti le considererebbe poco femminili. Lo stereotipo presuppone anche un giudizio su quello che la società ci impone: se una donna non vuole avere figli e sposarsi è giudicata in modo negativo. Anche nel parlato si sminuisce la figura della donna utilizzando frasi offensive come “donna al volante pericolo costante”. Inoltre spesso nelle relazioni è l’uomo a decidere per la donna, considerandola come un oggetto di proprietà. Gli stereotipi sono dentro di noi e si rispecchiano anche nella spesa che facciamo, infatti i prodotti destinati alle donne, per l’igiene o il vestiario, sono più costosi. Basta andare al supermercato per rendercene conto, la società ha infatti l’idea che la donna debba essere più curata dell’uomo. Anche se non ce ne accorgiamo siamo tutti vittime degli stereotipi quindi si deve provare a non dar loro troppa importanza e ad essere ciò che siamo.