I pionieri della guida con l’Aci. Premiato il centenario Falconi

Premiazioni, bilancio di un anno di attività e progetti futuri, nella sede dell’Automobil Club Italia di Romagnano per l’ assemblea annuale dei soci e della ’Festa dei pionieri della guida’. Presenti il prefetto Guido Aprea, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il sindaco Francesco Persiani, è stato il presidente Aci Massa Fabrizio Panesi ad illustrare le attività del club che oltre ai servizi agli automobilisti, è impegnato nella organizzazione di manifestazioni sportive sulle quattro ruote e nella educazione stradale verso i giovani. "E’ importante trasmettere ai giovani i principi di legalità che vogliono dire rispetto delle regole" ha detto il prefetto; mentre Bugliani ha ricordato il fondamentale contributo che il mondo dell’associazionismo fornisce ai progetti del territorio per dare risposte ai cittadini. "Occorre mantenere alta l’attenzione per prevenire alla guida atteggiamenti pericolosi come l’uso di sostanze nocive" ha detto il sindaco preannunciando il progetto di passaggi pedonali luminosi.

"Stiamo vivendo un momento di cambiamento verso l’elettrico" ha detto Panesi snocciolando alcuni dati nazionali sulle quattro ruote: 18% in più di immatricolazioni, 693 auto per mille abitanti, ma troppi veicoli inquinanti in circolazione. "Abbiamo organizzato un raduno di auto d’epoca, ma ci piacerebbe avere anche una manifestazione sportiva" ha detto il presidente annunciando che il 12 giugno, in occasione del passaggio della seconda tappa (Torino-Vareggio) della "Mille miglia" allestirà un villaggio automobilistico in piazza Aranci. La direttrice Bianca Abruzzese ha ricordato il vicepresidente Luciano Ugatti, recentemente comparso. Un club in salute, quello di Massa: 11205 iscritti (quinto in Italia), uno zoccolo duro del 61%, sette delegazioni, 630mila euro di entrate (di cui però 336mila vanno a Roma), un utile di 43mila euro. Molto atteso il momento della premiazione dei pionieri della guida, gli automobilisti con almeno 50 anni al volante senza incidenti con conseguenze alle persone. In particolare festeggiato Salvatore Falconi, classe 1923, 101 anni e con lucidità ancora alla guida della sua panda con cui va a fare la spesa, per sentirsi sempre libero e indipendente dai familiari.

Visibilmente commosso, Falconi ha ricevuto i complimenti da tutti sia per la veneranda età portata egregiamente, sia per avere superato di recente il rinnovo della patente. Questi i premiati, tutti di Carrara e di Massa (tra parentesi l’anno di conseguimento della patente): Tiziana Barbato (1974), Giorgio Carlo Nicoli (1972), Maria Bertanelli (1970), Lina Venturini (1970), Alberico Mosti (1969), Paolo Rizzacasa (1968), Pietro Carpina (1962), Mario Caribotti (1960), Alessandro Ricci (1960), Maria Luisa Arsenio (1959), Giovanni Giromella (1959), Claudio Bassa (1958), Salvatore Falconi (1954).

Maurizio Munda