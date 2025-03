I pensionati? Per strada: "Vogliamo uno spazio per ritrovarci insieme nella nuova Ugo Pisa"

"Adesso siamo sulla strada", ma quel “adesso” dura da dieci anni, da quando il ‘Ritrovo dei pensionati’ ottenne un luogo, provvisorio, dove essere accolto per la quotidiana partita a carte. Una storia che ha dell’incredibile e che riaffiora passando sul Lungomare, davanti al parco chiuso Ugo Pisa. "Ma siete ancora qua?" La domanda è d’obbligo di fronte a un gruppo di anziani della zona seduti attorno a due vecchi tavolini da campeggio piazzati di lato alla strada: giocano a carte. "E dove andiamo? Non abbiamo uno spazio. E non possiamo certo frequentare i bar e spendere soldi. Siamo pensionati e non possiamo permettercelo. Purtroppo la nostra storia resta quella di sempre: non sappiamo dove andare. Con le belle giornate, ci possiamo riunire sulla strada. Ci portiamo tavoli e sedie e facciamo la nostra briscolata. Il Comune di Massa già nel 2015 ci aveva promesso uno spazio, concedendoci un fondo provvisorio dentro la Ugo Pisa, ma come vedete, anche quello ci è stato tolto. Abbiamo consegnato una raccolta di firme per chiedere un luogo, uno spazio aggregativo. Stanno costruendo strutture all’interno del nostro parco e speriamo che l’amministrazione pensi anche a noi, visto che dopo la demolizione della Ugo Pisa siamo rimasti sulla strada".

E la storia del ‘ritrovo’ riporta al piazzale della colonia Torino, dove intorno agli anni Novanta si formò un gruppo di amici che si ritrovava puntualmente al chiosco costruito davanti al mare. Un chiosco di legno, con ombreggianti e plexiglas per difendersi dal vento, un tavolo con sedie e tanto di cartello: ”Ritrovo dei pensionati”. Nel 2015, il chiosco fu incendiato. Indomiti, gli anziani continuarono a frequentare il piazzale, giocando a carte sulle scogliere frangiflutti. Poi, nel 2016, ottennero dal Comune di Massa un fondo nella colonia Ugo Pisa, anticamente adibito a lavanderia, con la promessa di una soluzione definitiva.

La soluzione definitiva per i pensionati era quella di ritornare al chiosco nel piazzale della colonia Torino, speranza abbandonata visto che il piazzale dal 2022 è un cantiere chiuso a causa delle bonifiche. Dunque, siamo ai giorni nostri. Lo storico edificio della colonia Ugo Pisa è stato demolito un anno fa e sono in corso opere di riqualificazione. "Speriamo che pensino agli anziani – osserva il portavoce, Sergio Sacchetti – e che nasca in quelle nuove strutture un punto di aggregazione sociale. Ora siamo qua, in questo angolo di strada e possiamo vederci solo quando il meteo lo consente". Anziani che vanno e vengono, per ragioni anagrafiche, ma il gruppo resiste e quel "Ritrovo dei pensionati" nato sul mare aspetta di poter festeggiare uno spazio libero. La spiacevole e annosa situazione invita a riflettere sulla necessità di individuare spazi per le associazioni e centri ricreativi per le persone anziane in risposta al bisogno di socializzare e stare insieme senza dover togliere soldi dalle magre pensioni.

Angela Maria Fruzzetti