I paladini del commercio. Le sfide nel centro storico e iniziative per il rilancio

Il centro Slab nails e beauty di Sara Andreani raddoppia. L’idea di aprire un centro estetico in piazza Brucellaria si è dimostrata vincente e non sono pochi coloro che scommettono sul nostro centro storico. Di ieri l’aperitivo con i clienti per festeggiare i nuovi locali con macchinari estetici di ultima generazione, a due anni dall’apertura. Un risultato che premia lo staff di Sara Andreani e della madre Monica Bernardini, a cui si affiancano Sofia Bianchi, Ilaria Tarabella, Veronica Chiasserini e due stagiste. Andreani ha voluto festeggiare l’arrivo del Tshape 2 della Baldan, un macchinario che va oltre il concetto di tecnologia estetica tradizionale, perché in grado di raggiungere risultati simili alla medicina estetica, senza l’uso di aghi. Una macchina in grado di combinare più trattamenti come radiofrequenza, massaggio endodermico e linfodrenante, laser, riempitivo delle rughe, tonificazione cellullare, per gli inestetismi del viso e del corpo. Un centro estetico di base specializzato in tutti i trattamenti per sentirsi più belle. Andreani ha anche una specializzazione in estetica oncologica al San Raffaele di Milano, per trattare i clienti con neoplasie. Nei nuovi locali troverà spazio anche un ambulatorio medico. "Mi trovo bene in piazza Brucellaria e ho avuto un’ottima risposta dai carrarini – commenta Sara –, sono contenta di aver scelto Carrara per investire e sono orgogliosa, ho clienti che arrivano anche da Lucca e Viareggio".

Intanto in via Loris Giorgi nei locali del Re Bacco entra Roberto Tissi della Petite Cuisine, dopo la chiusura del ristorante di via Verdi e la parentesi estiva. Traferendoci a Marina Simone Bontempi titolare del Divas Cafè di via Rinchiosa ha trasformato il locale nella casa di Babbo Natale. Quest’anno ha messo anche una cassetta per le letterine. Il Divas è un bar tabacchi molto elegante che ha raggiunto il traguardo dei dieci anni, aperto tutti i giorni tranne la domenica. Ogni anno a dicembre con cesti, addobbi, bottiglie e prodotti regalo per offrire alla clientela la giusta atmosfera. Divas è anche enoteca e da 11 anni collabora con la Segafredo, rispetto allo scorso anno ha aumentato le vendite di cento chili di caffè.

Fra le idee per il Natale le scatole di Fabrizio Volpi. Piazza Alberica con la statua di Beatrice d’Este. I ponti di Vara. La fontana del Gigante sullo sfondo del Duomo. Una veduta delle cave. I due buoi in marmo che tirano il blocco. Sono le suggestive immagini di Carrara riprodotte su una serie di scatole di dimensioni diverse pronte per contenere caramelle, biscotti, panettoni. Un’iniziativa nata la scorsa estate come souvenir per accontentare i turisti sbarcati dalle navi da crociera (piccole scatoline per le caramelle che una volta vuote si trasformano in portapillole) e adesso pronta per essere replicata. "L’idea è stata quella di promuovere Carrara - racconta Fabrizio Volpi, ideatore della serie - adesso intendiamo proseguire su questa strada". Le scatole sono reperibili presso il Fox Bar di Chiara Volpi di viale XX Settembre alla Doganella.