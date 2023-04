I lavoratori passano da B-Cube a Mvn

Si è conclusa ieri in maniera positiva la difficile trattativa per il passaggio di tutti i lavoratori coinvolti nel cambio appalto tra B-Cube e Mvn, società appartenente al gruppo G4, per i siti di Massa e Avenza all’interno del perimetro del Nuovo Pignone. Lo rende noto la Fiom Massa Carrara: "A seguito del passaggio, avvenuto attraverso lo strumento condiviso con Fim, Fioma e Uilm, i lavoratori passeranno alle dipendenze di Mvn a far data dal 1 maggio 2023 senza soluzione di continuità. Vengono salvaguardati i livelli occupazionali dei diretti e dell’indotto con il mantenimento dei livelli economici e retributivi individuali e collettivi, dell’anzianità convenzionale, di tutti gli istituti normativi previsti e della sede di lavoro. Un risultato importante raggiunto grazie al lavoro della struttura della Fiom Massa Carrara e dei delegati Fiom Andrea Guidi e Nicholas Bertelloni". Lo scorso autunno Baker Hughes, l’ex Nuovo Pignone, aveva infatti concluso la gara di appalto per la fornitura di servizi legati alla logistica a supporto delle attività degli stabilimenti di Massa, Avenza, Firenze, Bari e Vibo Valentia assegnata appunto alla società G4, costituita ad hoc da Mvn Srl, Medlog Italia Srl (società del gruppo Msc), Fagioli Spa e Fratelli Foppiani Srl.