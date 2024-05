I giovani musicisti del Palma protagonisti alla Rsa ’Regina Elena’

CARRARA

I nonnini ospiti del Regina Elena saranno gli speciali giudici del premio ‘Raffaella Ceccopieri’, il riconoscimento voluto dal Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del centenario in occasione del centenario dalla scomparsa della ex socia e presidentessa, per premiare le giovani promesse musicali del territorio e contribuire alla diffusione della cultura fra i giovani. Una speciale appendice del premio che porterà gli studenti della corale del liceo musicale ’Palma’ di Massa ad esibirsi l’8 giugno alle 15,30 per gli anziani ospiti della struttura di via Don Minzoni. Un appuntamento molto atteso dai nonnini, che grazie ad appuntamenti come questo possono trascorrere delle giornate diverse e a contatto con un pubblico giovane.

Gli ospiti della Rsa hanno preparato dei premi per gli studenti e li consegneranno ai vincitori. A decretare l’esibizione vincente sarà una giuria popolare formata proprio dagli ospiti dell’azienda speciale. Il Rotary Club Marina di Massa per coinvolgere maggiormente i nonnini ha voluto chiamare questi riconoscimenti ‘Premio musicale Regina Elena’. Si tratta di un evento pubblico a cui il Rotary invita tutta la cittadinanza, nell’ottica di una bella giornata di festa che certamente saprà conciliare la creatività degli studenti con la voglia di socialità dei nonnini. Il tutto in previsione della giornata finale del premio ‘Raffaella Ceccopieri’, che si svolgerà il 30 maggio all’interno del liceo musicale Palma. Un particolare cenno di apprezzamento il Rotary Club lo vuole destinare al Maestro Biancalana, vero motore delle iniziative che con passione e capacità guida i giovani nelle arti musicali. La giornata musicale del Regina Elena si aprirà alle 15,30 con i saluti agli ospiti, mentre alle 15,45 il Maestro Biancalana presenterà i coristi e i musicisti. L’esibizione è invece in programma per le 15,55 e la premiazione per le 16,30.