"I giovani al centro: urgente una consulta che li rappresenti"

Il Movimento Quadrifoglio ritiene che l’istituzione di una consulta giovanile a Massa sia necessaria per dare spazio a tutti coloro che desiderino essere protagonisti delle scelte politiche della loro città. "I giovani, dalle scuole medie fino al percorso professionale al termine delle scuole superiori o universitarie, devono rappresentare parte attiva del territorio e linfa vitale del sistema. Costruendo una consulta giovanile, promessa da sempre ma mai realizzata, si avvicinerebbe l’amministrazione alla base creando un rapporto vero e concreto. Abbiamo l’esempio dei nostri “cugini”di Carrara che finalmente ci stanno riuscendo con la nuova amministrazione, mettendo d’accordo almeno su questo punto maggioranza ed opposizione. Ci stupisce vedere che questo progetto valido non sia tra i punti programmatici principali dei candidati sindaci, i quali avevano promesso di mettere in prima linea gli studenti e i giovani lavoratori". Nella foto da sinistra Cesare Giannelli, Alessio Fatticcioni, Alessandro Belli, Edoardo Barbieri e Pietro Baialardo.