I “Fascismi di provincia“ nel libro di Stefano Baruzzo

Per la rassegna ‘I sabati del Museo’, questo pomeriggio con inizio alle 18, nella Sala Consiliare del Comune di Bagnone, l’appuntamento è con la presentazione del libro di Stefano Baruzzo intitolato ‘Fascismi di provincia’.

L’autore, laureato in Scienze Politiche, descrive in un saggio di elevato spessore l’ambiente sociale e economico della provincia di Massa, in particolare dell’Alta Lunigiana nel contesto degli avvenimenti nazionali. Dal sanguinoso debutto del fascio di Carrara al primo fascio lunigianese sorto a Pontremoli e poi a cascata negli altri Comuni – tra cui pure quello di Bagnone – fino al fallimento degli scioperi legalitari dopo il biennio rosso, si evidenziano le lotte per arrivare alla definitiva presa del potere di quello che passerà per sempre alla storia come il “Ventennio“.

Un testo che va ad analizzare profondamente i vari passaggi storici che hanno condotto all’ascesa del partito fascista dopo lo scioglimento dei primi fasci di combattimento del 9 novembre 1921.

Interessante poi registrare anche una particolare posizione della chiesa contraria alla politica giolittiana. A dialogare con l’autore sarà Luigi Leonardi attraverso le varie argomentazioni sviluppate nel testo, con metodo rigorosamente storiografico.