I disagi dei pendolari: "Urgente modificare gli orari dei treni": "Fattibilità da definire"

Con l’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario sono rimaste inevase diverse richieste dei sindaci della Lunigiana e del Comitato dei pendolari a Rfi, Trenitalia, Ttper e Regione Toscana per attuare altre modifiche agli orari delle corse. ma sia il presidente regionale Giani che l’assessore ai Trasporti Baccelli si erano impegnati a sanare le criticità segnalate nel corso della pausa natalizia attraverso un confronto con le ferrovie. Lo ricorda il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri in una lettera all’assessore Baccelli. " L’approssimarsi della ripresa delle lezioni scolastiche rende particolarmente urgente definire per tempo le modifiche all’orario dei treni avanzate da cittadini ed istituzioni nelle settimane e nei mesi scorsi - scrive il primo cittadino - .È infatti ora più che mai necessario dare seguito alla tua apprezzata disponibilità in questa direzione affinché dal prossimo 8 gennaio gli studenti possano fruire di corse dei treni ricollocate in orari che consentano loro di raggiungere e lasciare per tempo gli istituti scolastici frequentati in Lunigiana. Diversamente, come già detto, si metterebbe a rischio il flusso storico e costante di studenti delle valli parmensi che scelgono l’offerta formativa delle nostre scuole, con una ricaduta peraltro importante per il loro mantenimento.Rinnovo infine la piena disponibilità a partecipare ad un tavolo che possa al più presto porre rimedio alle altre segnalate storture che il nuovo orario ha prodotto dal 10 dicembre scorso e che hanno bisogno di trovare soluzione".

L’assessore Baccelli ha replicato ringraziando per i contributi offerti dal Comitato dei pendolari e dai sindaci, fondamentali per affinare la nuova programmazione. "Al riguardo, desidero assicurarvi che, sebbene non sia stato tecnicamente possibile inserire tali correttivi contestualmente al cambio di orario è mia precisa intenzione - ha ribadito - protrarre il lavoro nelle settimane a venire, per verificarne la fattibilità e predisporne l’eventuale introduzione con la ripresa scolastica di gennaio". Ci sono almeno una decina di modifiche orarie richieste rimaste inevase.

Eccole: posticipo di 20-25 minuti della corsa n. 19246 di Ttper in partenza dalla Spezia alle 12.08 ed in arrivo a Parma alle 14.14; anticipo di 20-25 minuti della corsa n.19233 di Trenitalia prevista in partenza da Parma alle 6.47 ed in arrivo a La Spezia alle 8.52; posticipo di 20-25 minuti della corsa n. 19252 di Ttper in partenza dalla Spezia alle 15.08 ed in arrivo a Parma alle 17.14; partenza da Borgotaro invece che da Pontremoli del treno Trenitalia n. 18445 delle 7.16. Oppure aggiungere una corsa Borgotaro-Pontremoli -Villafranca -Aulla alle 7.25; arrivo direttamente a Pisa (o a Firenze) e non alla Spezia del treno Ttper n. 19247 delle 16.08 da Pontremoli o il treno Trenitalia n. 19249 delle 17.08 da Pontremoli o il treno Trenitalia n. 19245 delle 15.08 da Pontremoli, per garantire almeno una corsa pomeridiana in rientro verso le città toscane; far prolungare fino a Pontremoli il treno n. 19279 che parte alle 17.20 da Parma, attualmente previsto in arrivo solo fino a Borgotaro (18.27); ripristinare il treno delle 8.18 da Parma per Fidenza (magari posticipato di 5 minuti), molto utilizzato anche da pendolari lunigianesi; ripristinare le fermate oggi previste alla stazione di Scorcetoli; far partire dalla Spezia o Santo Stefano i treni n. 19272 (in partenza verso Parma alle 5.08 da Pontremoli) e n. 19244 (in partenza verso Parma alle 11.52 da Pontremoli); evitare le soppressioni del sabato, giorno, per molti, sia lavorativo che scolastico; inserire la fermata a Spezia Migliarina relativamente al treno n. 3284, che parte da La Spezia Centrale alle 21.14.

Natalino Benacci