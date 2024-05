I conflitti bellici nel mondo. Il dibattito con Toscano

La sezione provinciale di Massa Carra “Andrea Rocchelli” di Democrazia sovrana popolare, organizza per questo pomeriggio alle 18 un incontro-dibattito con Francesco Toscano, presidente nazionale del partito per la presentazione della lista alle Elezioni europee 2024 sul tema: sovranità no guerra. L’incontro che tratterà un tema particolarmente sensibile all’opinione pubblica, visto lo scenario internazionale che vede conflitti bellici sparsi per il mondo, dalla Palestina, passando per l’Ucraina, si terrà nelle stanze del teatro del Fratelli Cristiani, in via Eugenio Chiesa 44 a Massa. La cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa.