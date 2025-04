"I cimiteri una priorità. Erba, via al piano tagli"

"Desidero rassicurare la cittadinanza che l’amministrazione comunale sta lavorando con impegno per garantire un ambiente decoroso e rispettoso per tutti i nostri cari. La cura delle aree cimiteriali è una priorità". Così il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi replica all’attacco del gruppo di minoranza consigliare sulle riferite condizioni di degrado e noncuranza nei cimiteri. "Purtroppo le insistenti piogge delle ultime settimane non hanno consentito di procedere al taglio dell’erba ma - prosegue Bellesi - i consiglieri sanno bene che da tempo abbiamo affidato i lavori di taglio che finalmente possono iniziare con queste giornate di bel tempo". Il sindaco riferisce che il piano tagli è iniziato con la Selva di Filetto e le scuole di Villafranca.

"Non sto a elencare tutti i lavori fatti da questa amministrazione nei cimiteri, che sono senz’altro più numerosi di quelli fatti da ogni altra che ci ha preceduto negli ultimi 25 anni ma - annuncia - assicuriamo che sicuramente presto tutti i cimiteri saranno messi in ordine". Bellesi ritiene pretestuoso l’attacco del gruppo di opposizione: "Come al solito - conclude - i professoroni del Pd hanno insultato l’intelligenza dei cittadini sfruttando, in assenza di idee, ogni circostanza per fare polemiche inutili: ben sanno, infatti, che con il terreno saturo di acqua non si può tagliare l’erba e che utilizzare mezzi pesanti nei parchi a queste condizioni equivarrebbe ad ararli".

Michela Carlotti