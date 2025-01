I cani più belli in passerella. La mostra a Carrarafiere

A Carrarafiere la prima esposizione nazionale di bellezza canina del 2025. I cani arriveranno da tutta Italia per la nomina dell’esemplare più bello: ne sono previsti più di mille in gara. L’appuntamento è in programma domani all’interno dei padiglioni fieristici a Marina, dove si svolgeranno le competizioni che vedranno arrivare quasi mille cani da tutta Italia.

La giuria è composta da esperti provenienti da tutte le regioni italiane, che esamineranno ogni cane seguendo gli standard di razza della Federazione Nazionale e, durante il ‘Best in show’, verranno distribuiti moltissimi premi consistenti in prodotti per l’alimentazione, coccarde e coppe per i migliori classificati. L’esposizione, organizzata dalla delegazione Enci di Massa-Carrara, è aperta al pubblico con orario continuato dalle 9 alle 16, dall’ingresso 3 di viale Colombo.

"Ci sono grande lavoro e una grande squadra di volontari dietro l’organizzazione di questo appuntamento - commenta Elisabetta Bucalossi, organizzatrice dell’evento - ma ogni anno è sempre una gioia ricevere a Carrara cinofili provenienti da tutta Italia assieme ai meravigliosi amici a quattro zampe". Tante le presenze, in netto aumento rispetto allo scorso anno. Sono ammessi nel padiglione espositivo unicamente i cani iscritti entro i termini ed elencati nel catalogo ufficiale. Nel padiglione non saranno dunque ammessi cani non iscritti all’esposizione.