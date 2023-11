I 79 anni della prima liberazione: cerimonia ad Avenza

Anche quest’anno il Comune ricorda il 79° anniversario della prima liberazione di Carrara e dell’eccidio di Avenza. La cerimonia si svolgerà venerdì alle 10 al Parco del Partigiano in via Marina, dove sarà deposta una corona al monumento dedicato ai Partigiani, e a seguire ci saranno i saluti dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle autorità presenti. La manifestazione celebrativa, che si svolge con il patrocinio della Provincia, proseguirà con gli interventi di Almarella Binelli (presidentessa di Anpi Carrara) e dello storico locale Pietro Di Pierro, mentre l’orazione ufficiale è stata affidata a Giorgio Pagano, copresidente del Comitato provinciale unitario della Resistenza di Spezia. Al termine la delegazione si sposterà nella vicina via Argine destro per la deposizione di una corona al cippo in ricordo delle vittime dell’eccidio di Avenza. La prima liberazione di Carrara avvenne nel novembre 1944: in quei giorni i partigiani, scesi dalle zone a monte, si insediarono a Carrara, costituendo una zona franca sotto il loro controllo. Il 10 novembre 1944, per mano dei tedeschi, ad Avenza persero la vita undici persone che vennero rastrellate e fucilate sul ponte. Le cronache raccontano che l’allora parroco don Frediano Moni chiese il recupero dei cadaveri per dare loro degna sepoltura.