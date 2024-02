Hotel Napoleon compie un anno e amplia l’offerta

A meno di un anno dalla riapertura ufficiale, l’Hotel Napoleon amplia la sua attività, organizzando eventi. Siamo a Pontremoli, dove lo scorso giugno era stato inaugurato un albergo storico, dopo un periodo di chiusura, con una nuova gestione della Cooperativa sociale Lunears. L’albergo, che in passato ha avuto tra gli ospiti illustri anche Oriana Fallaci, Enzo Biagi, Giulio Andreotti e Umberto Eco, ha rinnovato i locali e si presenta con un altro spirito di iniziativa. La struttura funziona bene e il presidente della cooperativa Mario Pinelli ha deciso di ampliare i servizi offerti. C’è infatti un progetto ambizioso dietro la rinascita dell’ormai storico locale che è stato per decenni, dagli anni Sessanta, un punto di riferimento del turismo e di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. "Da domani - spiega Pinelli - l’Hotel Napoleon aprirà per eventi come matrimoni, comunioni, battesimi e cresime o altri eventi simili. L’Hotel Napoleon è lieto di accogliere i suoi ospiti nel cuore di Pontremoli, in una delle piazze più pittoresche della città Dopo essere stato chiuso per anni, l’hotel ha finalmente riaperto le sue porte con la nostra nuova gestione. Gli ospiti potranno godere di una esperienza di soggiorno indimenticabile immersi in un ambiente di pace e tranquillità. Questo impegno arriva pochi giorni dopo la decisione di gestire anche l’agriturismo Deni, un’incantevole oasi di relax a contatto con la natura, nel cuore della provincia di Pisa, nel suggestivo comune di Crespina Lorenzana. La Cooperativa Sociale Lunears è nata nel 2015 con lo scopo di inserire nelle proprie attività lavorative soggetti disabili che non sono in grado di entrare nel mondo lavorativo o di rientrarne. Nel tempo siamo riusciti a valorizzare al massimo le nostre competenze e i progetti, diventando una realtà consistente".

M.L.