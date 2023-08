Hotel Italia Gassman & Pagliai: 110 anni di storia a Marina di Massa

L’hotel Italia di Marina di Massa oggi compie 110 anni. Il titolare Renzo Galeotti festeggerà l’importante traguardo con i clienti sulla terrazza panoramica che si affaccia sul lungomare. Un hotel che nasce come villa privata e nel 1913, grazie ai fratelli Serra, è diventato una struttura ricettiva. All’hotel Italia è cresciuto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai tempi in cui lo gestivano i nonni. Ed è proprio dai nonni del governatore ligure che l’attuale proprietario Renzo Galeotti lo acquistò nel 1986, per poi riaprirlo al pubblico dopo due anni di ristrutturazione che hanno previsto la realizzazione del terzo piano e del locale cucina. L’hotel Italia è stato punto di riferimento per numerose compagnie teatrali negli anni d’oro delle stagioni del teatro Gugliemi, con ospiti come Vittorio Gassman e Ugo Pagliai, ma anche la meta vacanziera di storici turisti, come la famiglia tedesca dei Brown di Colonia che lo ha frequentato consecutivamente per trent’anni.

"Negli anni sono cambiate molte cose – racconta il titolare Renzo Galeotti che gestisce l’hotel assieme alla moglie e alla figlia Fabiana–. In passato venivano molte famiglie e restavano diversi giorni, adesso ne vengono meno e restano pochi giorni. I rapporti erano più umani e diretti. Gli svizzeri negli anni hanno preso il posto dei tedeschi, da noi è venuta in vacanza per trent’anni la famiglia Brown di Colonia, a cui abbiamo anche regalato una targa per la fedeltà. Ricordo le muscolate in piena notte degli anni Ottanta e Novanta. Il dieci di agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, ho sempre organizzato una cena di gala per i clienti. Quest’anno ci sarà un apericena in terrazza. Una terrazza suggestiva da dove si possono vedere le alpi Apuane e il mare".

Ventisei camere, una dependance con altre sei camere, un parcheggio da dodici posti auto e la bellissima terrazza sul mare. "Ho sempre saputo che avrei fatto l’albergatore – prosegue Galeotti –, sono nato a Reggiolo in provincia di Reggio Emilia nel 1942. Studiavo a Marina di Pisa e intanto facevo il cameriere. In vita mia ho provato a fare anche altri lavori ma non mi piacevano. Mancava il contatto con il pubblico. A metà degli anni Settanta io e mio fratello abbiamo deciso di fare il grande passo e abbiamo preso in gestione una piccola pensione, la Villa Fiorita in via Licciana a Marina di Massa. Poi nell’86 ho rilevato l’hotel Italia dalla famiglia Toti. Marina di Massa e la nostra zona in generale sono bellissime, lo dico da uomo che viene dalle nebbie.

Alessandra Poggi