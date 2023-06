Ho perso l'hammond" a Villafranca per la festa patronale di San Giovanni Battista"

Primo concerto della stagione per ‘Ho perso l’hammond’, un gruppo che trascina gli ascoltatori nelle atmosfere degli anni ’70 suonando gli strumenti di allora. Si esibisce spesso per beneficenza e domani sarà a Villafranca per la festa patronale di San Giovanni battista. Sul palco saliranno Mauro Maestrelli (percussioni, batteria), Piercarlo Scontrini (chitarre e voce), Norberto Borzacca (chitarra e voce), Giorgio Gozzani (basso), Maurizio D’Angelo (organo Hammond e voce), Alessandro Bondielli (tastiere e voce) e Valentina Rosso (vocalist). La band è nata nel 2003 in Lunigiana, con l’idea di rivivere e far rivivere le emozioni trasmesse dalla musica degli anni settanta.

"Oltre alle canzoni più famose – dicono –, cantiamo brani apparsi e poi svaniti, magari nel giro di un’estate, di interpreti sconosciuti, legati a un ritornello. Nelle serate proponiamo canzoni di Camaleonti, Dik Dik, Formula 3, Premiata Forneria Marconi, Pooh, Nomadi, Battisti, Mina. Le esecuzioni sono live, la strumentazione è vintage con ampio uso dell’organo Hammond e gli arrangiamenti riproducono fedelmente quelli dei brani originali, ricreando le stesse atmosfere degli anni ’70".

Musica ma non solo: come tradizione ci sarà la sagra di focaccette e sgabei promossa dalla parrocchia di San Giovanni e Nicolò, in collaborazione con Anspi, Vab e Comune di Villafranca. La serata di oggi sarà allietata dal coro San Giorgio di Filattiera diretto dal maestro Pierfrancesco Carnesecca, e alle 21 esibizione di boxe della Pugilistica Villafranchese. Domani il concerto, venerdì esibizione degli allievi della ginnastica artistica lunigianese, domenica esibizione della Filarmonica Santa Cecilia di Bagnone e della Young band di Villafranca.

