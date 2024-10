Halloween E la notte dei mostri abbia inizio!

Un intero “villaggio mostruoso” e persino una festa “anti Halloween” con Santi al posto dei diavoli. Non mancheanno le occasioni oggi per vivere la notte delle zucche in vari luoghi.

Albiano Magra. Il borgo aullese di Albiano diventerà il mostruoso ‘Halloween Village’. La manifestazione nella grande frazione aullese è organizzata dalla squadra composta dal Centro formazione danza Tap Dancing di Monia Piva, dalla Pro Loco ViviAmoAlbiano con la regia di Claudio Piva Lights. I proprietari delle attività commerciali si vestiranno e truccheranno a tema. In programma laboratori per i più piccini dal primo pomeriggio con un percorso streghetta a loro dedicato, trucca bimbi, trampolieri, spettacoli di magia dell’illusionista Mattia Boschi, spettacoli di fuoco a cura di Ekilibre Art Events e una Mistery Box allestita da Ptz PhotoLab. A dare il benvenuto ai visitatori sarà il Falconiere del Granducato di Toscana con i suoi amici alati. Una nuova location ospiterà gli amanti dell’horror, sarà vietata ai minori di 14 anni. Saranno presenti gli street food e il Ghost Bar, l’evento proseguirà fino a tarda serata con Radio Nostalgia, per concludersi con lo spettacolo travolgente di Claudio Piva Light, un moderno Caronte.

Fosdinovo. Halloween arriva “alla corte dei Malaspina”. Nel Castello una serata da brivido dedicata ad Halloween che si aprirà alle 19:00 con un aperitivo gastronomico nella maestosa sala da ballo, accompagnato da una live performance di sax. I partecipanti possono indossare i loro travestimenti più inquietanti e vincere un soggiorno nel Castello per il prossimo anno. Dalle 21 a mezzanotte visite guidate in notturna a lume di candela, ogni mezz’ora, attraverso gli angoli nascosti del castello, dove le storie e i misteri della famiglia Malaspina prenderanno vita.

Marina di Carrara. C’è chi preferisce il Paradiso, e loro richiama la festa “Santo! Santo! Santo!” organizzata da padre Ezio Gigli insieme a don Hula all’oratorio della chiesa Sacra Famiglia di Marina di Carrara dove la festa si aprirà alle 16,30. I bambini potranno scegliere a quale santo ispirarsi per il loro travestimento con cui gareggiare. In palio per il vincitore un biglietto per la gita organizzata dall’oratorio e per il secondo e terzo classificato una sorpresa. E’ la seconda edizione della festa che premia il vestito del santo o della santa più bello, spiega il parroco Ezio Gigli: "L’obiettivo era contrastare la festa di Halloween dove ci si traveste da zombie e mostri e riscoprire le nostre tradizioni".

Carrara. Mega festa di Halloween nel centro storico organizzata dalla Pro loco Carrara e dai commercianti. Piazza Gramsci a partire dal primo pomeriggio ospiterà intrattenimento per bambini, e nel primo tratto di via Roma il mercatino delle ‘Arti in bianco’. Mostri e streghe animeranno strade e piazze per una giornata all’insegna del divertimento. E i negozianti regaleranno ai visitatori una città da ‘brivido’: ogni bar ha organizzato piccole feste a tema Halloween per intrattenere i clienti con i titolati travestiti da mostri, mentre i ristoranti proporranno menu a tema spaventoso. E poi numerosi addobbi e dieci cosplay vestiti da personaggi horror che passeggeranno in città per selfie ricordo e intrattenere i clienti dei vari locali. I cosplay partiranno da piazza Alberica alle 16,30 e proseguiranno per vicoli e strade del centro storico.

A Pontremoli dalle 23 va in scena l’Halloween Night al Cowntry Club.

Sarzana. Doppio appuntamento alla Fortezza Firmafede di Sarzana per la giornata più spaventosa dell’anno. Tornano, anche quest’anno, i ricercatori di HMR (History and Mistery Research) con due appuntamenti dedicati alle indagini del paranormale: nel pomeriggio, per i più piccoli, si terrà Halloween Junior – indagine spettrale, mentre, per adulti, in serata si svolgerà Halloween Night – indagine del mistero. Prenotazione necessaria tramite la compilazione del seguente form: https://www.fortezzafirmafede.it/