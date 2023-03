Guido Mussi e il Pri lanciano la sfida "Basta spot, la città vuole soluzioni"

Scendono in campo anche i Repubblicani. Hanno partecipato al tavolo del centrosinistra ma poi, vista la situazione di stallo nel Pd e le scelte diverse fatte da altri partiti e candidati, hanno deciso di rompere gli indugi e di puntare su un proprio rappresentante per la carica di sindaco: l’avvocato Guido Mussi. "Un autorevole repubblicano – ha detto Giorgio Raffi, segretario della sezione ’Mazzini’ del Pri, durante la presentazione che si è tenuta ieri nella sede di via Alberica alla presenza tra gli altri dell’assessore di Carrara Moreno Lorenzini –. Quella di Mussi non è una candidatura di bandiera. Pensiamo sia la persona giusta per dire la nostra, con un programma serio e articolato di contenuti. I problemi della città sono tanti, bisogna provare a risolverli". Guido Mussi ha spiegato subito... chi gliel’ha fatto fare. "Me l’hanno chiesto un po’ tutti – ha detto – ma la risposta è semplice: la mia storia. La mia storia di massese che per oltre 70 anni non si è mai allontanato dalla sua città vivendone tutte le vicissitudini; la mia storia di professionista che per quasi 50 anni lavora nel settore della giustizia; e la mia storia di repubblicano, visto che sono iscritto al...