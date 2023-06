Guida alla natura per i bambini a ‘Verde Magico’

Il Comune di Carrara propone un nuovo laboratorio educativo e formativo a carattere ambientale nello spazio ‘Verde magico’ nel parco della Padula. “Educare è naturale” il tema di un ciclo di incontri pensati per accrescere l’esperienza di bambini e famiglie, con la guida ambientale Daniel D’Hainaut, esperto di educazione in natura, progettazione e allestimento di spazi esterni destinati a progetti di educazione all’aria aperta. La conoscenza del territorio e la riflessione condivisa possono contribuire a generare un senso civico, fondato sul rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Il laboratorio sarà un’occasione per parlare del rapporto tra uomo e natura, tra conoscenza e natura, tra gioco e natura.

I laboratori si svolgeranno lunedì 12 (ore 15.3018.30) e lunedì 19 (ore 1618). Domenica 25 giugno per la festa dell’estate, inizierà alle 16 uno spettacolo teatrale e botanico ispirato al mondo delle guaritrici e delle herbarie dal titolo “;La Marcolfa e le erbe miracolose”. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] o contattare il numero 3669809709, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17. Il Centro, per bambini di età compresa tra 18 mesi e 6 anni età e per le famiglie, è aperto lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18.30. Lo Spazio Gioco è un servizio di Verde magico ed è aperto da lunedì a domenica, dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.30.