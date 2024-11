Gugù ottiene la terza Corona Radiosa: "Casa è la nostra fonte di ispirazione"

Gugù, il ristorante gourmet gestito da Pietro e Anna Soccini, con sede a Bagnone, continua a sorprendere, e non solo i suoi clienti che hanno imparato a fare ogni volta nuove esperienze a seconda delle stagioni intraprendendo veri e propri viaggi di sapore. A rimanerne colpito è stato anche l’intero settore della ristorazione, tanto che in questi giorni, in occasione della kermesse ’Golosaria’, la manifestazione milanese dedicata alle eccellenze food&wine, la fiducia nel ristorante bagnonese è stata rinnovata e i fratelli possono vantare la terza Corona Radiosa, cioè il più alto riconoscimento che indica agli appassionati scopritori del gusto ’Gugù’ come sosta memorabile e da non saltare assolutamente se ci si trova in Lunigiana. La prima corona era stata ricevuta nel 2022, a un anno dall’apertura, e l’ennesimo riconoscimento dimostra quanto la qualità non sia mai venuta meno ma, anzi, sia sempre in crescendo. L’attività conferma inoltre la presenza all’interno del Golosario, guida ufficiale alle cose buone d’Italia. Giovani, Pietro e Anna, che hanno scelto di investire nel proprio territorio, il primo come chef, l’altra come sommelier, rimanendo aggrappati alla tradizione, esaltando i prodotti locali ma riproponendoli in chiave contemporanea. Ed è proprio questa scelta che è stata premiata. Conoscere la propria terra e amarla permette non solo di esaltarla, ma anche di organizzare incontri con prelibatezze e metodi di cottura diversi. Casa rimane sempre la fonte di ogni ispirazione per questa famiglia. "Siamo contenti, è una guida che stimiamo molto – commentano –. Ringraziamo i nostri collaboratori e i nostri clienti".

A.B.