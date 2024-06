Gugliè: 80 anni e 1,8 milioni di visualizzazioni

La semplicità che conquista, un semplice gesto che sembra arrivare dal passato e diventa virale. Così Guglielmo Bertilorenzi è già quasi ‘fenomeno’ da social e chissà che non vada oltre. Un breve video che ritrae questo allegro e ironico apuano mentre affila coltelli ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Quando si dice che per la fama non vi è mai età, lui né è la chiara dimostrazione.

È bastato un reel su Facebook e per "Gugliè" è iniziata forse un’altra avventura che trasforma la sua quotidianità in un’icona social, alle soglie degli 80 anni. A oggi le visualizzazioni sono arrivate a 1,8 milioni, parola di Facebook: centinaia di migliaia di persone che almeno per qualche secondo hanno visto il suo video e in molti hanno iniziato a seguirlo.

Un personaggio lo è sempre stato, artista poliedrico entusiasta per natura e sempre in mezzo ai giovani, non ha ancora mai smesso di sognare. Dopo quel video, la sua presenza è richiesta per campagne pubblicitarie, book fotografici. Sicuramente la sua quotidianità si modificherà ma a lui non sembra far paura questa cosa, anzi. Nell’ultimo periodo è attivo anche nel primo collettivo poetico nato in provincia, cofondatore del gruppo. Potrebbe essere iniziata, insomma, la “Guglielmo-mania”. Chissà dove arriverà.