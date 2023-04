Guerra legale tra l’ex Perini e Carbonovus

di Andrea Luparia

Sarà una bella battaglia legale quella che già ora vede su fronti diversi la Carbonovus e Italian Sea Group. Per chi non lo sapesse, la Carbonovus è una ditta massese che fornisce soluzioni innovative per la produzione di componenti realizzati con fibra di carbonio e materiali compositi anche nella nautica. ISG entra nella storia solo perchè ha rilevato la Perini Navi. Nel gennaio 2019, infatti, quest’ultima società appaltava a Carbonovus la progettazione di un portello di poppa in carbonio, la realizzazione dello stampo e della stampata da installare su un 42metri. Ma il 29 gennaio 20121 il Tribunale di Lucca dichiarava il fallimento della Perini e il curatore non subentrava nel rapporto con conseguente scioglimento del contratto. ISG appare perchè il 20 gennaio 2022 la New Sail srl, società controllata da ISG, si rendeva cessionaria del complesso aziendale del fallimento. Il 14 giugno 2022 la Carbonovus, tramite la Pft srl, consegnava in conto vendita a ISG lo stampo del portello di poppa con relativa stampata e lo stampo del bompresso dello stesso 42metri. La guerra inizia nel febbraio di quest’anno, quando Carbonovus, dopo solleciti verbali, chiede a ISG la restituzione dei manufatti o il pagamento del relativo prezzo. Ora la Carbonovus ha dato mandato a uno studio legale di fare ricorso davanti al Tribunale di Massa per il sequestro giudiziario dei beni di proprietà della società. L’udienza ci sarà il 5 maggio. E ha incaricato gli avvocati Giuseppe Del Papa (nella foto) e Chiara Spediacci di sporgere denuncia nei confronti del rappresentante di ISG. Sarà una battaglia in punta di diritto ma saranno i giudici a dire chi ha ragione.