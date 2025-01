Guerra aperta al degrado. Scatta la rimozione dei mezzi abbandonati

Il fenomeno dei mezzi abbandonati ridotti a rottami sulle strade sta diventando sempre più diffuso: veicoli che i proprietari non possono più permettersi, magari, ma anche mezzi lasciati da chi ha deciso pure di ritornare al proprio paese. Così passa il tempo, auto e scooter vengono vandalizzati, depredati di qualche pezzo che può tornare utile, e si trasformano in un ricettacolo di rifiuti. Situazioni di degrado che per le amministrazioni diventano difficili da combattere, con procedure burocratiche anche complesse. Il contrasto al degrado urbano passa anche attraverso la lotta all’abbandono di veicoli sul territorio.

In queste ore la polizia comunale di Montignoso ha provveduto quindi alla rimozione di cinque veicoli e uno scooter soltanto nella zona della Renella, in via del Lago, nell’ambito di un’attività intensificata per garantire maggiore decoro cittadino. L’operazione, sostenuta dall’amministrazione comunale, si inserisce in una più ampia strategia di pulizia e recupero dei veicoli abbandonati. "Si tratta di un’attività volta a individuare e rimuovere i mezzi in stato di abbandono sul territorio comunale – spiegano dal Comune –. Questi veicoli non solo compromettono il decoro urbano, ma rappresentano anche un problema per la sicurezza e la disponibilità di parcheggi. Stiamo intervenendo con determinazione per affrontare il fenomeno e garantire un territorio più vivibile".

Gli agenti del nucleo di Polizia Municipale hanno svolto approfondite verifiche attraverso le banche dati per rintracciare i proprietari dei mezzi abbandonati, applicando le relative sanzioni amministrative e imponendo la rimozione. Nei casi in cui i proprietari non sono stati individuati, i veicoli sono stati rimossi in sicurezza e trasferiti a centri di raccolta convenzionati. Il lavoro ha interessato diverse aree del territorio comunale e proseguirà nei prossimi mesi per contrastare un fenomeno che sta diventando sempre più diffuso.