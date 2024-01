Guardie d’onore al Pantheon: don Gio’ Locatelli nella delegazione apuana

Raduno nazionale delle Guardie d’Onore al Pantheon di Roma: sarà presente la delegazione di Massa Carrara oggi in occasione del 146° Anniversario della Fondazione dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’onore alle Reali Tombe del Pantheon (INGORTP). Sarà deposta una corona d’alloro all’altare della Patria. Da lì, un corteo accompagnato da una fanfara dell’associazione Nazionale bersaglieri si muoverà verso il Pantheon dove si terrà un concerto di musiche patriottiche prima della messa. La delegazione apuana sarà guidata dal delegato settore giovani, Moreno Spada. "Siamo stati a Roma – spiega Spada – per la giornata contro la violenza sulle donne e torniamo per prestare servizio alla celebrazione nazionale delle Guardie d’onore. L’istituto è nato nel 1878 per il servizio di Guardia alle tombe dei Re d’Italia al Pantheon e mantenere viva la memoria legata a casa Savoia, al Risorgimento e le tradizioni Militari Nazionali. L’istituto è iscritto all’albo del Ministero della difesa e Repubblica Italiana, è la più antica associazione combattentistica e d’arma d’Italia". Col delegato Moreno Speda partiranno da Massa le seguenti Guardie d’onore: Cavaliere di grazia ecclesiastica Santi Maurizio e Lazzaro don Giovanni Locatelli, Pietro Cassaro, Serra Joele Nicodemi, Giorgio Bruzzi, Filippo Francesco Bruzzi, Rosaura Nicodemi, Pier Giovanni Alberti, Monica Briglia, Carlo Spada, Sandro Pierucci, il delegato provinciale Umberto Barzaghi, il segretario Alessandro Ambrosini.