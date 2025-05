’Guang Rong’ incagliata. Chiamata in causa Stema. La nave cargo era stata noleggiata a ’scafo nudo’

Va in scena una nuova puntata del caso Guang Rong, subito con un rinvio. E stata indetta per il 24 giugno l’udienza relativa al procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso in seguito all’incidente che ha coinvolto la Guang Rong della Sea Commander, la cui collisione ha demolito parte del pontile di Marina di Massa, soprattutto la storica passerella tanto amata da turisti e massesi. Un incidente che ha lasciato aperto molte domande sulla dinamica di quello che avvenne quella sera del 28 gennaio e sulle responsabilità civili e tecniche.

"All’udienza di oggi (ieri, ndr) davanti al residente – fa sapere la difesa del Comune – Giuntoli si sono costituiti in giudizio la proprietaria della nave “Sea Commander” srl, difesa dagli avvocati Vaudo e Paggini, di Livorno, il P&I Steamship mutual underwriters Ltd, difesa dallo Studio Legale Siccardi Bregante di Genova, e la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e per essa il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture rappresentata dalla avvocatura Distrettuale di Genova".

"Poiché la proprietaria della nave “Sea Commander” srl – prosegue – ha precisato, così come da noi richiesto in ricorso, che all’epoca dell’evento dannoso la nave era noleggiata “a scafo nudo” dalla “Stema srl, corrente in Mestre (Venezia), tipo di noleggio che comporta la reale gestione della nave in piena autonomia, siamo stati autorizzati, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, alla chiamata in causa di quest’ultima società per l’udienza di fine giugno alla quale la causa è stata rinviata".

Quale destino per il cargo incagliato lo scorso fine gennaio? I tecnici stanno lavorando per iniziare il processo di spostamento della nave alla fine dell’estate, permettendo quindi alla stagione balneare di non subire eventuali disagi.