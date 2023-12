Rubato l’albero di Natale: la delusione dei bambini

Carrara, 9 dicembre 2023 – Rubano l’albero di Natale, il quartiere si mobilita e chiede aiuto alla cittadinanza. Una storia triste quella della frazione di Grazzano: l’albero ‘Spelacchio’ è stato preso da qualcuno, l’abete ormai simbolo di festa del quartiere non c’è più, forse una bravata, ma nel clima natalizio il gesto ricade sui piccoli affranti dalla scomparsa. Un alberello decorato e allestito dai residenti che insime avevano abbellito il sugestivo quartiere popolare. Così il rione si mobilita e chiede l’intervento e l’aiuto di tutti. Non vuole un aiuto economico ma addobbi perché nel furto le palle colorate sono cadute e si sono rotte. "Speriamo che l’albero sia stato messo in una casa - scrive Andrea Figaia residente della frazione -.

L’albero ci ha sempre emanato energie positive – spiega ilsegretario provinciale della Cisl – , basta solo pensare a quelle persone che hanno impegnato il loro tempo per portarlo lì, per addobbarlo come è stato fatto per il presepe animato vicino alla chiesa. Chiediamo un aiuto a tutti, fatto con il cuore, sarebbe bello se ognuno di noi portasse qualcosa come segno di vicinanza. I bambini che vanno a scuola non vedono più il loro albero, solo cocci di addobbi per terra abbandonati lungo la strada". Poi c’è chi chiede anche le lucine per addobbare quel luogo che prima era occupato dall’albero, ma sui social la solidarietà è tanta con chi offre addirittura un albero già addobbato perché la magia del Natale deve ridare il sorriso ai bambini che in quell’albero vedevano la festa.

Un atto vandalico che significa un dispetto per più piccini e per quel clima di solidarietà necessario soprattutto sotto le feste dove ognuno porta un contributo per rendere più dolce la festa dei bambini.