"Grazie a tutta la città". La Lega unita alla famiglia di Nicola Pieruccini. Il cordoglio della politica

Proseguono le attestazioni di cordoglio per la scomparsa del segretario provinciale della Lega Nicola Pieruccini, i cui funerali si sono svolti a San Pietro di Avenza alla presenza del ministero Matteo Salvini. Intanto la Lega di Carrara "ringrazia tutti coloro che sono stati vicini alla comunità in questo momento di dolore". "Un ringraziamento speciale va al personale sanitario dell’Opa per la professionalità e la dedizione dimostrate – proseguono dalla Lega di Carrara –. La nostra riconoscenza va anche alle onoranze funebri della Pubblica assistenza di Carrara. Desideriamo ringraziare don Marino Navalesi per la sua disponibilità e per le belle parole per ricordare il nostro amato segretario. Un ringraziamento va anche alle autorità civili e politiche, dai parlamentari agli europarlamentari, dai consiglieri regionali fino ai sindaci per la loro vicinanza. Un grazie al vicepresidente del consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, la cui presenza non era affatto scontata, ma che ha dimostrato quanto fosse legato a Nicola e alla nostra comunità politica. Questo gesto ha un significato profondo. Non dimentichiamo le migliaia di persone che hanno partecipato, mostrando quanto affetto Nicola ha saputo alimentare negli anni. In questo momento il nostro pensiero va soprattutto alla moglie Alida e alla figlia Veronica che non rimarranno sole".

Un affettuoso ricordo viene anche dal direttivo della Federazione italiana gelatai, di cui Pieruccini era rappresentante di spicco. "Il mondo del gelato artigianale piange la prematura scomparsa di Nicola Pieruccini, un pilastro della gelateria italiana. Maestro gelatiere e direttore generale della Federazione italiana gelatieri, ha dedicato la sua vita alla promozione del gelato artigianale nel mondo, lasciando un’impronta indelebile nel settore. Nicola ha costruito collaborazioni importanti con i più grandi nomi della gelateria, contribuendo alla crescita del settore". Cordoglio anche nei consiglieri comunali della lista Serena Arrighi Sindaca, che partecipano "con commozione e sono vicini ai suoi familiari e amici in questo terribile momento. Tante cose ci dividevamo sul piano politico, ma niente ci può impedire di condividere il rammarico ed il grande dolore per la sua scomparsa".