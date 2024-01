"Grande uomo di sport". La città piange Balloni

di Alfredo Marchetti

C’erano davvero tutti. Dalle associazioni al mondo dello sport. Un grande personaggio ha salutato per l’ultima volta la sua Massa. Duomo stracolmo per onorare Mario Balloni, grande uomo di sport. Il sindaco Francesco Persiani, al termine della cerimonia religiosa officiata da don Samuele Agnesini, l’ha ricordato con affetto: "Mauro è stata una grande persona. Un grande sportivo, un cittadino che si è molto impegnato per Massa, al quale noi tutti abbiamo voluto bene. Da ora in poi porteremo avanti il percorso da lui intrapreso insieme a tanti amici. Lo ricorderemo come amico, atleta e componente di tante associazioni. Per tutto questo impegno gli siamo grati e abbiamo accolto con favore la volontà di indire il lutto cittadino in suo ricordo".

Un ricordo è arrivato anche da parte di Fabio Evangelisti, grande amico di famiglia e dal presidente della Provincia e sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti: "Stava male da tempo, ma ricordo che fino all’ultimo rispondeva al telefono per organizzare le tante iniziative che aveva in programma. Oggi siamo qui oggi a salutare un amico. Mauro aveva deciso di vivere a Montignoso, era una persona straordinaria: si era impegnato per la Massese, i veterani dello sport, atletica leggera e l’associazionismo. Oggi lo salutiamo per l’ultima volta, grazie Mauro". La salma di Balloni è stata poi trasferita al cimitero di Turigliano a Carrara per la cremazione.

Balloni aveva compiuto 80 anni a settembre. Ormai padrone di casa alla premiazione dello sportivo massese dell’anno quella che si tiene in Comune, organizzata dai veterani dello sport, il suo era un contributo costante per la crescita della sezione dei veterani massesi, divenuta una delle più importanti e attive d’Italia. Inoltre, nel ciclismo, aveva coordinato i servizi della tappa del circuito del 25 aprile, oltre ad aver ricoperto la carica di segretario e dirigente della Massese calcio, sempre presente alle reunion della compagine massese.

Balloni Lascia la moglie Beatrice Orsi e i figli Stefano, Silvia e Andrea.