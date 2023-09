Grande successo per ’Senza nome’

Si è conclusa, con grande successo di visitatori, a Manarola, la mostra ’ManaeArte’ a cui ha partecipato Margot Bertonati (nella foto), nata a Montevideo in Uruguay, e trasferitasi in giovane età in Italia, con la scultura ’Senza nome’. Un’opera fatta completamente di materiale riciclato. "L’opera fa rientro a Pontremoli – dice l’artista – e verrà esposta nello spazio espositivo di design in Piazza del Duomo. Questa è la prima di una serie che sto realizzando e sono molto felice del risultato e del successo che ha riscosso. Nonostante sia nata solo 20 giorni fa, la scultura attira molto interesse e l’esposizione in Manarola è stato un vero successo". L’insieme di questi materiali di scarto permettono a Margot Bertonati di esprimere e rappresentare quello che vede nella società odierna, nel quotidiano. "L’involucro trasparente – conclude l’artista – vuole rappresentare la ’comfort zone’ e la figura racchiusa all interno, provando a uscire, lancia i suoi messaggi".