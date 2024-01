Grande festa in ogni borgo della Lunigiana

Gran finale delle festività, domani, con la Befana. E’ anche l’ultima giornata per ammirare i presepi aperti nelle canoniche a Vignola e a Mignegno (Pontremoli). E’ prevista anche l’ultima replica del presepe vivente di Vico (Bagnone), dalle ore 16 alle 20. Tanti gli appuntamenti con la Befana in Lunigiana. A Pontremoli la simpatica vecchietta con la scopa arriverà in piazza Italia a bordo di un veicolo speciale alle 15.30 scortata da moto e volanti della polizia assieme alle auto d’epoca del Club Balestrero di Lucca. In piazza scatteranno musica e merende offerte dalla Pro loco di Pontremoli e poi la tradizionale ’pioggia’ di caramelle della Befana per tutti i bimbi che vorranno partecipare. La Befana poi salirà sul trenino lillipuziano che la condurrà in piazza della Repubblica con un’ultima tappa prevista all’ospedale Sant’Antonio Abate dove da sempre i dipendenti allestiscono un suggestivo presepe. Al termine del corteo, nella Sala dei Sindaci, il Club Balestrero ’Veicoli d’Europa-Lucca’ consegnerà i generi alimentari raccolti dai Cavalieri del Tau e verrà presentato al pubblico il gioco di società ’In Itinere dal Po a Luni’ a cura dell’Associazione ’Comelasfoglia’.

Altre manifestazioni sono previste oggi ad Aulla, dove alle ore 10 le Befane arrivano in bicicletta a Ragnaia. Poi ad Arpiola (Mulazzo), domani alle 16, nel piazzale della chiesa di San Giuseppe.

Anche a Villafranca arriva in piazza con la terza edizione dell’iniziativa organizzata dai volontari della Vab di Villafranca in collaborazione con il Comune e Krizia’s party, che proporrà animazione e divertimento, storie animate e infuocate, che piacciono a grandi e piccini. L’appuntamento, in piazza della Repubblica, scatterà alle ore 14. Durante il pomeriggio si potranno gustare caldarroste, dolci e tante prelibatezze e si potrà assistere all’estrazione della lotteria dei Babbi Natale, con ricchi premi in palio, offre dai negozianti del territorio villafranchese. Non mancheranno divertenti Befane che doneranno una calza piena di dolci e cioccolatini a ogni bambino presente. Insomma, la tradizione dell’Epifania rimane viva nel cuore della gente e soprattutto dei bambini.

Natalino Benacci