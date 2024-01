Gran Gala di Fine Anno delle Maripose di Massa: Successi e Nuove Sfide

Palazzetto dello sport al completo a Massa per il gran gala di fine anno delle Maripose di Massa di Marianna Bongiorni che hanno chiuso così in bellezza una stagione ricca di successi, con gli ultimi podi conquistati dalle ragazze della sezione agonistica alle fasi nazionali del settore Silver all’inizio di dicembre. Alla manifestazione hanno partecipato circa 130 allieve, dall’agonistica al settore avanzato ma anche quelle del livello amatoriale, che hanno incantato il pubblico con alcune coreografie che avevano portato alla manifestazione mondiale Gymnaestrada in Austria nel 2019. L’assessore allo sport del Comune di Massa, Roberto Acerbo, ha portato i saluti della manifestazione e si è complimentato con la scuola di ginnastica ritmica per le vittorie ottenute anche durante il 2023. Ma l’attività delle Maripose non si ferma. Continuano gli allenamenti anche nel periodo di festa, sia per l’agonistica sia per l’amatoriale, per arrivare pronte alle nuove sfide del 2024.