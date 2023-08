Gran finale del ’Bancarel’Vino’ Cresce l’attesa per le premiazioni Battaglia fra oltre 70 aziende

Grande entusiasmo al taglio del nastro della 40esima edizione del Bancarel’Vino a Mulazzo. Venerdì pomeriggio, insieme al sindaco Claudio Novoa, c’erano il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, il presidente dell’Unione dei Comuni della Lunigiana, Gianluigi Giannetti e numerosi sindaci dei comuni lunigianesi.

E poi tanta gente a degustare i vini ed assaporare i prodotti tipici locali. Il noto concorso vitivinicolo, che nel tempo ha saputo attirare l’interesse di esperti e produttori a livello nazionale, quest’anno vede in gara vini bianchi, rossi e rosati delle categorie Doc Colli di Luni, Doc Candia dei Colli Apuani, Igt Val di Magra, IGT Toscana, Igt Costa Toscana. Una settantina di aziende vitivinicole si contendono il prestigioso premio che verrà conferito questa stasera da una giuria composta da sommelier, giornalisti ed enologi: in piazza Dante, il presidente Marco Bellentani proclamerà i vincitori per le diverse categorie.

Intanto, ieri sera il sindaco Claudio Novoa ha conferito una menzione all’ospite speciale di questa edizione ’Amico del Comune di Mulazzo’: il giornalista Paolo Del Debbio che ha presentato il suo libro ’Il filo dell’aquilone. Vita di Astorre Cantacci’. Menzione speciale anche per l’attrice e scrittrice Maria Rosaria Omaggio che partecipa ogni anno alle iniziative estive del comune di Mulazzo, dalla Festa di Montereggio al Bancarel’Vino "tanto da potersi considerare ambasciatrice del nostro comune" riferiscono da palazzo civico. "Un inizio entusiasmante, una serata che ha riempito i calici di buon vino e gioia" ha commentato il sindaco Novoa.

Quest’edizione, inaugurata dallo spettacolo dell’autore Roberto Alinghieri ’Come è bello il vino’, proseguita ieri con la presenza di Paolo Del Debbio, terminerà con un concerto di Irene Fornaciari in piazza Malaspina. Anche questa serata sarà, inoltre, animata dalla musica e dall’intrattenimento di Radio Nostalgia.

Tanti gli ospiti che continuano a fare tappa alla tre giorni mulazzese: tra questi, il direttore della fondazione Monasterio che gestisce l’Opa, Marco Torre, ed il senologo spezzino Edgardo Montrucchio.

Michela Carlotti