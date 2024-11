Graces, la danza agli Animosi. La bellezza sposa l’humour

Aperta la prevendita per r lo spettacolo ‘Graces’ in programma domenica alle 21 agli Animosi. Lo spettacolo, nel cartellone del Comune e Fondazione toscana spettacolo, ha la coreografia di Silvia Gribaudi, la drammaturgia da Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti, mentre i danzatori sono Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo, produzione Zebra - Santarcangelo Festival. Si tratta di un progetto ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817. L’ispirazione è mitologica. Le 3 figlie di Zeus Aglaia, Eufrosine e Talia erano creature che diffondevano splendore, gioia e prosperità. In scena tre corpi maschili dentro un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità e tecnica. Le Grazie sono diventate canone estetico neoclassico. Il linguaggio di Silvia Gribaudi continua la sua ricerca sul tempo dell’umorismo e la serietà del gesto che genera la risata partendo da una dedizione e serietà del corpo. Silvia Gribaudi crea uno spettacolo per quattro performers, proseguendo la propria ricerca sul valore estetico, sociale e intellettuale dello humour e del corpo. Negli ultimi 10 anni Gribaudi si è interrogata sugli stereotipi di genere, sull’identità del femminile e sul concetto di virtuosismo nella danza e nel vivere quotidiano, cercando la leggerezza, l’ironia e lo humour nelle trasformazioni fisiche, nell’invecchiamento e nell’ammorbidirsi dei corpi in dialogo col tempo.

Graces si è realizzato grazie allo sguardo registico e visivo di Matteo Maffesanti (regista, formatore e videomaker) che ha seguito con Silvia Gribaudi tutto il processo artistico che si è sviluppato con tappe di lavoro che comprendevano laboratori con cittadini sui materiali coreografici. Per la prevendita dei biglietti il Teatro degli Animosi sarà aperto oggi e domani dalle 10 alle12,30 e dalle 17 alle 18.30, mentre nella giornata di spettacolo dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21. I biglietti si possono acquistare anche a prezzo intero su Vivaticket: platea e palchi centrali 22 euro e 20 il ridotto, palchi laterali 16 euro e 14 il ridotto, loggione 12 (11 ridotto). Lo spettacolo rientra nell’abbonamento B.