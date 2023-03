Gonfalone della provincia a Roma Lorenzetti: "Grati ai nostri caduti"

"E’ un giorno speciale per la Provincia di Massa Carrara. È stato per me un onore partecipare in qualità di presidente alla cerimonia del centenario della fondazione dell’Istituto Nastro Azzurro". Lo ha detto Gianni Lorenzetti, a margine della cerimonia che si è svolta ieri a Roma all’Altare della Patria e in Campidoglio. "La Provincia fa parte dell’ormai centenario Istituto Nastro Azzurro dal 1954 in qualità di socio onorario - continua Lorenzetti - e lo deve a quell’altissima onorificenza, la Medaglia d’Oro al Valore Militare, che le fu assegnata il 14 giugno del 1946, all’indomani della conclusione del secondo conflitto mondiale. Fummo la prima Provincia in Italia ad esserne insignita. Fu il riconoscimento non soltanto del valore della lotta partigiana ma anche di quello di un’intera popolazione nel periodo in cui il fronte, la Linea Gotica, stazionò per mesi sul territorio".

"La presenza della Provincia - chiude - è un tributo di libertà e democrazia che l’Istituto Nastro Azzurro ha sempre rappresentato. Il centenario ci permette di ricordare la storia e la tradizione dell’Istituto e di onorare coloro che hanno sacrificato tanto per la nostra libertà e la nostra democrazia. La medaglia d’oro al Valore Militare e la presenza del nostro gonfalone è un riconoscimento al coraggio di tutti coloro che hanno sacrificato la vita durante la lotta di Liberazione: siamo loro grati".