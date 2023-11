Gli studenti e la violenza di genere

Ragazzi protagonisti per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Gli studenti della scuola secondaria Quartieri di Bagnone, del comprensivo Baracchini, hanno partecipato a un incontro su un tema di estrema attualità. "Parlare di violenza di genere alle nuove generazioni - ha esordito la docente Claudia Rigone - non è mai semplice, ma è certamente doveroso. Sensibilizzare i più giovani al rispetto verso l’altro sesso può rappresentare oggi l’unico modo per gettare le basi di una società più equa e giusta". Sul palco del piccolo teatro della scuola media di Bagnone, di fronte alla platea dei giovanissimi allievi delle classi terze e seconde, c’erano Giusi Maggiani, presidentessa dell’associazione Donne di Luna, Silvia Redigolo della Fondazione Pangea Onlus, l’assistente sociale Francesca Ferdani, l’operatrice Hélène Del Pippo e l’avvocata Chiara Guastalli, tutte del Centro Donna L’incontro è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica, Amedea Cinquanta.

"La questione non coinvolge solo le donne - ha detto Silvia Redigolo -, è una questione dell’intera collettività". Largo spazio agli interventi, coi ragazzi che hanno parlato di discriminazione, pregiudizio, col supporto dell’avvocata Chiara Guastalli, che ha portato esempi concreti e quotidiani. Francesca Ferdani ed Hélène Del Pippo hanno poi presentato i servizi offerti dal Centro Donna sul territorio della Lunigiana, illustrando le modalità di intervento degli operatori. L’obiettivo del Centro, infatti, è quello di garantire, gratuitamente a tutte le donne, ascolto, attenzione, rispetto, informazioni e consulenza.

M.L.