Gli spettacoli dedicati ai bambini

Per il cartellone de “La costellazione di Orione - Il cielo stellato dei bambini“ da venerdì 12 luglio tanti spettacoli dedicati ai più piccoli. Sette appuntamenti fino al 25 agosto. Il 12 luglio a Villa Cuturi “Vicks, sì proprio la pomata“ di e con Elisabetta Dini (nella foto), regia Ines Cattabriga, produzione Officine Tok. Domenica 14 sempre a Villa Cuturi “Love circus“ con Amaranta e Tamarindo Amaranta, l’equilibrista e acrobata; Tamarindo, l’inserviente che cercherà di conquistarla. Giovedì 25 in centro a Marina “Tutti in valigia“ di e con Luigi Ciotta produzione APS Il Cinghiale e la Balena/CIA Cooperativa Italiana Artisti. Venerdì 26 a Villa Cuturi “Il re serpente“, regia Riccardo Rombi con Giorgia Calandrini musiche dal vivo di Gabriele Savarese produzione Catalyst. Mercoledì 14 agosto in centro a Marina “Circustellar“ con Squilibrio. Un esploratore interstellare solcherà le galassie per cercare segni di vita intelligente. Venerdì 16 agosto a Villa Cuturi “Circo in villa“ a cura di Massimo Minucci Pugno di fuoco. Un talentuoso mangiafuoco e giocoliere incanta e diverte spettatori di tutte le età. Domenica 25 agosto a Villa Cuturi “Ci à piaciato! - quasi nipotini di nonno Petrolini“, regia Mirko Gianformaggio con Mirko Gianformaggio, Andrea Lorenzini, Erika Bellini, Emanuele Mineccia produzione I Formaggini Guasti Il titolo stesso fa chiaramente riferimento alla figura di Ettore Petrolini, alla cui inimitabile arte questo lavoro ha voluto tributare un modesto omaggio.