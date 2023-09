Gli “scatti” del... riciclo Un contest di fotografia

Manca sempre meno al termine delle iscrizioni alla prima edizione di “R Photo Contest – Dal Riciclo all’Economia Circolare”, il concorso fotografico nazionale a partecipazione gratuita sul tema organizzato dall’associazione fotografica massese “Slow Photo” e da Media Steel srl, azienda di Massa che sostiene tutte le spese organizzative. C’è tempo fino al 23 settembre per presentare l’iscrizione al concorso che mette in palio un premio di 1.250 euro e la possibilità di vedere le proprie opere pubblicate sul Catalogo del Concorso, sul Calendario 2024 di Media Steel ed esposte in mostra al Palazzo Ducale di Massa. Il tema del concorso, che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Massa, è “Dal riciclo all’economia circolare”: con uno scatto artistico viene illustrato uno degli infiniti modi per promuovere e sostenere una economia che non spreca producendo dannosi rifiuti ma che, in modo circolare, passa dal recupero al riuso per divenire di nuovo fonte di lavoro e benessere ambientale e quindi sociale.

Riciclare, Riusare, Ridurre, Recuperare, Raccogliere, sono quindi le cinque R che guideranno e daranno forma alle fotografie che i partecipanti vorranno scattare utilizzando tutte le tecniche e gli ambiti conosciuti. "Con la produzione di immagini fotografiche di qualità – spiegano gli organizzatori – si possono raccontare storie virtuose di economia circolare ed evidenziare l’impatto che questa può produrre sull’ambiente, sull’economia e sui singoli individui o semplicemente ‘catturare’ oggetti, costruzioni o situazioni particolari. L’impegno nel sociale stimola e promuove una maggiore consapevolezza sulla sostenibilità ambientale legata ai nuovi modelli produttivi e ai benefici per l’ambiente che essi determinano. L’economia circolare è semplice e alla portata di tutti e apporta benessere alle comunità e ai singoli individui".

Fra le immagini che arriveranno entro il 23 settembre (ogni concorrente può partecipare gratuitamente con un massimo di 5 opere a taglio orizzontale per ragioni editoriali), una commissione giudicatrice composta da esperti nell’ambito fotografico, scientifico e imprenditoriale selezionerà fino a 50 foto, che verranno stampate su supporto rigido per poi essere esposte, a gennaio, in una mostra nel Salone degli Svizzeri nel Palazzo Ducale di Massa. L’autore dell’opera più meritevole si aggiudicherà un premio in buoni acquisto del valore di 500 euro, il secondo 200 e il terzo 100, mentre i classificati dal 4° al 12° posto 50 euro. Attestati di merito, catalogo e video del concorso per tutti i classificati e targa per i primi tre. Le prime 12 fotografie classificate, inoltre, avranno la soddisfazione di far parte del Calendario 2024 di Media Steel. Tutti premi sono offerti da Media Steel srl. Per informazioni: 346 3238368, mail: [email protected] e modulo di iscrizione sono su: www.mediasteel.itcontest.