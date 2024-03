Gli imprenditori del futuro. Premiata ’Toscana Innova’: "Valorizzata la meritocrazia"

C’è anche un pezzo di Carrara tra le aziende lodate alla Camera dei Deputati con il prestigioso premio ‘America Innovazione’. Il 14 marzo a Roma si è tenuto l’evento di premiazione per gli innovatori artefici delle migliori startup italiane, organizzato dalla Fondazione Italia Usa. Poche le realtà toscane presenti e tra loro anche l’azienda apuana ‘Toscana Innova’ del presidente e socio fondatore Giacomo Giannarelli. Esperto di politiche, innovazioni e progetti per la transizione ecologica, Giannarelli guida un’azienda che già in passato ha saputo far parlare di sé in modo positivo ricevendo anche altri premi e riconoscimenti, come ad esempio dall’Ifab Bologna lo scorso anno in merito a un progetto sull’intelligenza artificiale per lo studio del verde urbano. Sì perché Toscana Innova si occupa proprio di consulenza tecnico specialistica per la sostenibilità ambientale, aiutando aziende e istituzioni nell’innovazione per la transizione ecologica con progetti di vario genere: gestione rifiuti, economia circolare, mobilità sostenibile e energie rinnovabili, solo per citarne alcuni. L’azienda carrarese è stata premiata come una delle migliori realtà imprenditoriali a livello nazionale grazie all’ideazione e realizzazione di startup innovative. Un riconoscimento internazionale prestigioso che il Presidente Giannarelli ha voluto condividere con tutto il team.

"Siamo orgogliosi del premio ricevuto – racconta Giannarelli – e tengo a sottolineare che non si tratta di un premio tramite autocandidatura. Siamo stati contattati noi dalla Fondazione Italia Usa a cui evidentemente è piaciuto il nostro impegno e il tipo di lavoro che svolgiamo. Si tratta di una selezione meritrocratica autonoma. Ringraziamo la Fondazione per l’interesse mostrato nei nostri confronti". Un’azienda in cui la squadra di lavoro è formata da più della metà dello staff da giovani donne laureate. Estremamente trasversali anche i profili all’interno dell’azienda, con laureati e laureate di diverso tipo e distribuiti in base al settore di approfondimento. Oltre alla pergamena di premiazione, che è stata consegnata durante la cerimonia ufficiale alla Camera dei Deputati, a Toscana Innova è stata data anche una borsa di studio straordinaria per un master esclusivo della Fondazione Italia Usa. "Siamo contenti anche per la promozione dell’identità toscana – conclude il presidente – che abbina aspetti tecnico scientifici con la cultura umanistica, apprezzata in tutta Europa e nel mondo".