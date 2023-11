Gli eccellenti del Premio. Mercurio

Domani a a Lucca, all’interno del convento di San Francesco, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Mercurio Toscana, prestigiosa onorificenza che il Sistema regionale di 50 & Più assegna ai maestri del commercio e a altre eccellenze toscane. L’iniziativa – giunta alla sua quarta edizione – solitamente viene celebrata a Firenze: per la prima volta, il “trasloco” a Lucca dopo la pausa Covid. Una giornata particolarmente ricca di significato e contenuti, vista l’altissima qualità dei premiati, 48 in totale in rappresentanza delle 10 province della Toscana.

Il presidente regionale di 50 & Più Antonio Fanucchi e il presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini hano ilustrato la presentazione. La giornata di domani – a ingresso libero per il pubblico – prenderà il via alle 10. I cinque premiati per la provincia di Massa Carrara saranno Veronica Angeloni, Giuseppe Barsotti, Alessandro Ghelardi, Fabio Grassi e Luciano Massari (nella foto). La cerimonia sarà intervallata da alcune esibizioni: la prima a cura del Coro 50 & Più di Lucca, che eseguirà l’inno di Mameli e un’aria pucciniana. A seguire, spazio al trio Onda Acustica, musicisti conosciuti in tutta la Lucchesia e poi all’imitatore David Pratelli, volto noto al pubblico per le sue frequenti apparizioni sui canali Rai. A chiudere, esibizione degli sbandieratori della Compagnia Balestrieri di Lucca e degli Sbandieratori Città di Lucca. Attesa la partecipazione di numerose autorità politiche, di Confcommercio e di 50 & Più Associazione, per una giornata che si preannuncia di grande festa.