Gli ’Autori a confronto’. Letturatura con la ’Otium’

L’ associazione Otium e l’Amministrazione Comunale di Filattiera, in collaborazione con ’Altrevoci Edizioni’, martedì sera alle 21.15 a Borgo di Ponticello presenteranno la manifestazione letteraria "Autori a confronto" con protagonisti Aldo Boraschi e Fulvio Di Sigismondo, intervistati da Davide Liccia. Aldo Boraschi è nato nel 1964 a Borgo Val di Taro ed è giornalista, scrittore e blogger. Ha lavorato per oltre vent’anni in redazioni giornalistiche di emittenti televisive, settimanali e quotidiani. Sue le opere "Donne altrimenti amate" (2012), "Al limite del buio" (2012), "L’enfasi eccessiva" (2013), "Dalidà" (2014), "Il funambolo e altre vite" (2016), "La parte sbagliata del tappeto" (2016), "Storie da osteria" (2017) e "Onorarono" (2019). Ha pubblicato per la casa editrice I libri di Emil "La voce del Geco" (2018) e "L’arte della solitudine" (2019). Del 2019 è "La donna Francese" (Panesi Edizioni). Con Altre Voci Edizioni ha pubblicato "Il tempo che faceva" (2020), "La Voce del Geco" (riedizione 2021), "I Fieschi. Storia di una famiglia" (2021), "Cronache Nere Vol.I" (2022), "Cronache Nere Vol. II" (2023) e "Cronache Nere Vol. III" (2024). Fulvio Di Sigismondo è nato nel 1965 a Sestri Levante.

Educatore e formatore, si occupa del coordinamento di spazi e servizi rivolti a giovani ed adolescenti e della progettazione di azioni riguardanti le politiche giovanili. Ha pubblicato due saggi sul tema dell’educazione e delle pratiche di lavoro sociale con i giovani: "Tutto si muove da dentro" (2017) e "Noi andiamo" (2019). Con Altre Voci Edizioni ha pubblicato il suo primo romanzo "Eravamo soli" (2021) e poi il secondo dal titolo "Città d’acciaio" (2023).

Ilaria Gallione