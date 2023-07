Gli auguri a 4 Alpini novantenni Una vita per gli altri e la solidarietà

Grande festa del Gruppo Alpini alle penne nere novantenni, classe 1933. Nei giorni scorsi alla sede di via Pineta i soci hanno fatto gli auguri a Giorgio Rabuffi, Benito Porieli, Giancarlo Bergamaschi e Benedetto Angella congratulandosi per la loro lunga militanza. C’erano anche il sindaco Jacopo Ferri e il generale in congedo Armando Novelli Armando Novelli, già Comandante delle Forze Terrestri Nato in Sud Europa, a onorare ’i veci’ per l’importante traguardo.Uno dei 4, Benedetto Angella non ha potuto partecipare per un impegno imprevisto. Una storia intensa quella degli Alpini pontremolesi, impegnati negli anni in diversi campi e iniziative a favore della comunità e non solo. Il Gruppo nacque il 20 marzo 1932, come si legge in un manifesto-programma redatto dal primo capogruppo, il sergente maggiore Raffaele Lecchini. Al tempo quello di Pontremoli con i suoi 49 soci era il più numeroso della provincia. Svolse la sua attività Il sodalizio fa capo come quello di Zeri all’Ana di Parma (dal 1968) e nel corso della sua storia ha sempre offerto un importante contributo di solidarietà nell’organizzare iniziative a favore di anziani, protezione ambientale e civile, mettendo a disposizione il lavoro dei suoi iscritti fino ai primi anni della Seconda Guerra Mondiale sotto la guida di Guglielmo Necchi. Poi gli eventi bellici e la ricostruzione misero in secondo piano la vitalità del sodalizio, che si riattivò nel 1955 sulla scia dell’entusiasmo di giovani Alpini, freschi di congedo, guidati dal capogruppo Francesco Bellotti, cui subentrò Giuseppe Savi. Poi toccò a Oreste Magnasco, Giorgio Rabuffi, Giuliano Novelli, Ivo Pizzanelli, Maurizio Vieno. Ora il capogruppo è Domenico Bertoli.

Natalino Benacci