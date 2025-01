Gli “Amanti” di Cotroneo salgono sul palco degli ‘Animosi’

Stasera e domani alle 21 al Teatro Animosi in scena ’Amanti’. Massimo Gallo con Fabrizia Sacchi sono i protagonisti dello show scritto e diretto da Ivan Cotroneo. ’Amanti’ è una commedia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Una commedia brillante e divertente, interpretata da Massimo Gallo, con Fabrizia Sacchi e con Orsetta De Rossi, Eleonora Rossi, Diego D’Elia. Situazioni e dialoghi che strappano risate, ma che esplorano i sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione, e forse pericolo.

Il confronto tra il maschile e il femminile, la rottura degli stereotipi di genere, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore, hanno sempre avuto grande spazio, nel tentativo continuo di raccontare l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose. In ’Amanti’ questi temi prendono forma in un racconto moderno ed estremamente divertente, ma anche pieno di tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita. Lo spettacolo fa parte del cartellone promosso da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo. La biglietteria è aperta oggi e domani ore 10-12,30, 18-21.

Info: Ufficio Cultura tel. 0585/641419, Teatro Animosi, 0585/641317; [email protected]