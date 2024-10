Gli affari dell’agricoltura. Ottima annata per il Candia. Arrivano fondi per le tipicità

MASSA

Una vendemmia che ha regalato agli imprenditori del Candia un risultato in linea con le aspettattive. "Soprattutto siamo quasi in parità rispetto all’anno scorso, possiamo dirci soddisfatti". Il grande caldo e la siccità dei mesi estivi, le forti precipitazioni tra settembre e ottobre, non hanno scalfito la raccolta delle nostre uve. A confermarlo è Fabrizio Bondielli, Consorzio di tutela del Candia dei colli apuani Doc. "I primi vini? Saranno già sulle nostre tavole sotto Natale per quel che riguarda gli amabili, i vermentini invece saranno in vendita dall’anno prossimo". conclude il rappresentante di 24 aziende.

E proprio in questi giorni è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il nuovo bando per i Distretti del Cibo. "In questo elenco, collegato al Decreto – scrive in una nota il deputato apuano Alessandro Amorese –, sono naturalmente presenti il Distretto rurale della Lunigiana, la Strada del vino dei Colli di Candia e Lunigiana e la Comunità del cibo di crinale, che rappresentano straordinarie peculiarità e tipicità nel mare magnum dell’agroalimentare toscano ed italiano. Il bando mette a disposizione 100 milioni di euro per la promozione e lo sviluppo dei territori e delle produzioni locali, nonché per garantire la sicurezza alimentare, migliorare la sostenibilità e la competitività delle produzioni e ridurre lo spreco alimentare. Grazie a questa disposizione, le importanti realtà per la provincia apuana rappresentate dal Distretto Rurale della Lunigiana, dalla Strada del vino dei Colli di Candia e Lunigiana e dalla Comunità del Cibo di Crinale, potranno essere rafforzate nel loro ruolo, per un’ulteriore crescita e valorizzazione. Per il governo Meloni, sostenere queste realtà è centrale".