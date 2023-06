Giuseppe Bruno al piano Al via i concerti al Carmi

Stasera e domani alle 19 al Carmi concerti della Scuola di Musica Città di Carrara. Nel calendario del Comune, un programma di quattro concerti a cura dei docenti della scuola, nei mesi di giugno e luglio alla Padula e al Palco della Musica, con ingresso gratuito. "Si tratta di appuntamenti nei quali crediamo molto, non solo per la loro qualità, ma anche perché saranno occasione di vedere delle eccellenze cittadine esibirsi in luoghi simbolo di Carrara – spiega l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –. Grazie alla collaborazione con la nostra scuola di musica, con i suoi insegnanti e i suoi allievi proporremo quattro concerti di alto livello". Si comincia con il recital pianistico di Giuseppe Bruno, musiche di Roberto Scarcella Perino (prima esecuzione assoluta), Franz Schubert, Franz Liszt. Domani sarà la volta di un concerto lirico, con le soprano Elisa Benadduce e Roberta Ceccotti, accompagnate al pianoforte da Massimiliano Piccioli.